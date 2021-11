Gerente de Leones a fanáticos: No podemos cambiar a los 10 pitchers

beisbol venezolano

Mi gestión recibió este equipo. Hemos tratado de mejorarlo pero no es cuestión de un día para otro"

CARACAS. El gerente deportivo de Leones del Caracas, Richard Gómez, respondió en la noche de este sábado a los aficionados que le reprocharon el rendimiento del equipo en los últimos juegos, en los que tienen tres derrotas seguidas y poseen récord de 4-6 en sus últimos diez encuentros.

A un seguidor en la cuenta de la red social Twitter, que pidió la salida del mánager José Alguacil, le aseguró que "acaba de terminar la primera mitad. Récord de .500", por lo que, por ende, no es un tiempo prudencial para tomar decisiones sobre ello. Leones está en la cuarta posición, con registro de 12 victorias y 12 derrotas, antes del descanso electoral de la LVBP.

Ahora, sí aseguró otra cosa, el problema que tiene la novena selvática. "El pitcheo no quiere levantar no es culpa de más nadie. No podemos cambiar a los 10 pitchers". Los brazos melenudos son los cuartos peores del campeonato, con efectividad colectiva de 5.32, por delante de Águilas, Tigres y Caribes, los tres elencos que están en puestos fuera de la clasificación al round robin.

Incluso, los iniciadores metropolitanos poseen estadísticas mucho más complicadas, al tener porcentaje de carreras limpias de 6.14 y no coleccionar triunfos, con seis derrotas, 33 boletos y 40 ponches. 1.67 de Whip.

El relevo baja a 5.04, con 1.56 de Whip y 12-6 en el récord. Los parciales capitalinos apuntan a los dos serpentineros extranjeros, Alex Sanabia y Kevin Gadea, por lo mostrado en este inicio de zafra.

El directivo, admitió que el nivel no es el que esperaban. "Son dos importados. No resultaron", afirmó. "Tenemos 17 pitchers más", abundó, mientras que a otro fanático le comentó que están trabajando en traer a nuevos legionarios.

Finalmente, Richard Gómez indicó que desde sus inicios al frente del aspecto deportivo del conjunto con más títulos de la LVBP recibió una nómina a la que ha tenido que modificar para sumar mejores resultados, pero los mismos no se darán en lo inmediato.

"Mi gestión recibió este equipo. Hemos tratado de mejorarlo pero no es cuestión de un día para otro", avisó quien en su momento estuvo con Cardenales de Lara en el mismo cargo. Sumó un campeonato en la zafra 2018-2019, justo antes de sumarse a la manada caraquista.