Ramón Flores: Tenemos un gran equipo para ser campeones

Independientemente de que la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) sea un circuito dominado por bateadores, promediar .400 puntos es algo muy meritorio en cualquier categoría de pelota; eso hace Ramón Flores en la actual temporada de nuestro principal pasatiempo.

Su ofensiva guía el ataque de Bravos de Margarita en la dura lucha por el primer con Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara.

Desde el año pasado, el barinés es un bate de referencia obligada para los insulares, demostrando por qué es el criollo 330 en las Grandes Ligas.

El jardinero conversa con Meridiano sobre sus inicios, los ajustes realizados en su juego, aspiraciones con los isleños y lo que puede ser su futuro inmediato:

Parte del público probablemente olvide que llegaste a las Grandes Ligas, el criollo 330 en hacerlo. ¿Cómo recuerdas el debut con el uniforme de los Mulos?

Es uno de los momentos más importantes de mi carrera y hacerlo con el equipo de mis sueños. Lo recuerdo como si fuera hoy, es un orgullo ser uno de los venezolanos que ha jugado con en las Mayores y con los Yanquis

Es realmente difícil llegar al mejor beisbol del mundo, más complicado aún es poder mantenerse ahí, ¿estará nuevamente a Ramón Flores en la Gran Carpa?

Sí, es bastante difícil arribar a las Grandes Ligas y ni decir de mantenerse, algo que no he podido hacer, pero sigo trabajando duro por una nueva oportunidad. Pienso que ahora estoy en mi mejor momento en cuanto a cualidades físicas y mentales para poder ayudar a un equipo de las Mayores.

Ese es un pensamiento que sigue intacto, hay que seguir trabajando, pienso que la oportunidad puede volver.

En el campo eres un pelotero alegre pero enfocado en el juego ¿cómo te describes en el clubhouse de tu equipo?

Trato de disfrutar el juego manteniendo la concentración, es algo que he mejorado con el tiempo; voy out tras out, inning por inning. Trato de transmitirle a los muchachos la confianza que hoy tengo en el terreno, sin perder el enfoque y jugando duro. Desde que llegué al equipo he procurado eso y ha funcionado.

Es algo fundamental en mis números desde el año pasado. Antes me preocupaba por no fallar, ahora mi prioridad es ayudar al equipo, mi rol es llevar liderazgo.

En las dos recientes temporadas vemos una evolución de tu juego ofensivo, el año pasado bateaste para .323, este año llevas .429. ¿Hay algo en particular a lo que atribuyas este éxito?

No me sorprende, siempre he sabido lo que puedo hacer en el terreno, solo que ahora estoy más enfocado, mi mente es un poco más agresiva para jugar.

Desde el año pasado en el equipo se vive una gran química que ayuda a elevar el nivel de juego de cada uno de nosotros.

Lo más importante es ayudar sin estar pendiente de las estadísticas, eso hace que el aporte sea más determinante.

El progreso de tu ofensiva se evidencia también en la cantidad de jonrones. En la 2020-2021 ligaste 5 en 36 juegos, en este torneo llevas 3 en 19. ¿Has hecho ajustes para golpear la esférica con más fuerza?

Es el resultado de la concentración y la determinación al momento de batear. Antes dudaba un poco de mí, ahora confío en lo que puedo hacer, trato de buscar turnos de calidad, de hacer contacto fuerte, así hay más chance de estar en bases.

Por todo eso es que los números han subido. Estoy contento por los resultados y por estar saludable.

¿Estarás durante todo el campeonato, hasta donde lleguen los Bravos de Margarita?

Voy a estar hasta el final, tenemos un equipo para pelear por el campeonato, desde la temporada pasada así lo hicimos saber y este año lo estamos ratificando.

De cara al 2022, ¿Tienes ofertas en la mesa, Estados Unidos, México, Asia?

Ahora mismo soy agente libre, hay un par de organizaciones mexicanas que han preguntado por mí pero aun no hay algo concreto. Estoy a la espera de otras ofertas, no descarto ninguna de esas opciones, veré cuál es la más conveniente.

¿Allá en Barinas, con quién soñaba, con cuál elenco se veía Ramón Flores como pelotero profesional?

Siempre fui fanático, desde los 4 años comencé a jugar beisbol, es algo que mi papá me inculcó ahí nació ese amor que aún está intacto. Crecí como aficionado magallanero, admirador de Endy Chávez, gracias a Dios lo conocí y pude compartir con él.

De no haber sido pelotero, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte?

La verdad no sé, como te dije mi papá me inculcó desde muy pequeño el amor al beisbol sin darme chance de ver a los lados (risas), quizás fuese fotógrafo como él.