Víctor Gárate: Muchas personas están equivocadas pensando que la Liga Mayor es débil

Conversar con Víctor Gárate sobre el deporte de los bates, guantes y pelotas siempre resulta una agradable experiencia; él es un personaje amable, hombre de pocas pero adecuadas palabras que con gusto comparte sus experiencias en los diamantes, en especial las adquiridas desde que colocó sus spikes a un lado para asumir el siempre complicado rol de mánager.

Muchas han sido las expectativas generadas por la próxima inauguración del primer torneo de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP), el nuevo circuito veraniego de Venezuela donde podremos apreciar talento peloteril de mucha experiencia así como un nutrido talento emergente; precisamente esas son las características que definen al grupo que Víctor Gárate tendrá a su cargo

Cuando vemos la nómina de Senadores encontramos algunos nombres de trayectoria en la pelota, como Yoervis Medina, Josmil Pinto, Alberto González, Oscar Hernández, Junior Sosa, Mayckol Guaipe, Luis Jiménez entre otros.

De los nombres que mencionas solo Josmil Pinto no estará con nosotros, el resto si. Hicimos un equipo bastante balanceado, hay jóvenes, hay veteranos, algunos que estuvieron en Grandes Ligas; tenemos muchachos que se encuentran en un buen momento de sus respectivas carreras, todo eso nos da profundidad.

En base al talento disponible, ¿podemos esperar un Víctor Gárate tradicionalista en su manera de dirigir, o podremos ver un estilo picantoso, caribeño, o incluso hasta sabermétrico?

Todo eso te lo va a ir dando el juego en sí. Como te dije tenemos muchos veteranos, peloteros que saben cómo jugar la pelota, que están claros en lo que tienen que hacer, con ellos podemos realizar un buen juego a la hora de hacer señas y armar jugadas.

Definitivamente dirigir en la LVBP es complicado, más cuando se trata de un elenco como Leones, esa Liga es un bautismo de fuego. ¿Estimas que la Liga Mayor igualmente puede ser un circuito de alto fogueo?

Esta Liga va a estar bastante buena, hay muchos nombres de experiencia que juegan en la LVBP, peloteros que están consagrados, que tienen muchos años, que han puesto excelentes números y han sido exitosos en ese circuito. Muchas personas están equivocadas pensando que la Liga Mayor es débil, pero en verdad si ves los rosters que hay en cada equipo es una Liga que va a estar bastante interesante en la que habrá un alto nivel de competitividad.

¿Víctor Gárate ya tiene en mente cuál será la línea central de los Senadores?

Sí, sí. Junior Sosa jugará en el jardín central; Gabriel Noriega será el campocorto, Christian Pedroza lo hará en segunda; nuestros receptores son de experiencia Óscar Hernández, Luis Villegas y Wilfrido Giménez.

Sobre la rotación de abridores, ¿cómo estará conformada, bajo el acostumbrado esquema de cinco brazos?

Hasta ahora vamos a trabajar con cuatro abridores pues estaremos libre durante el quinto día; tenemos a Mayckol Guaipe, a Ramón García, Yoervis Medina y Jhaner Linares. Esa será nuestra rotación de cuatro brazos por ahora.

El beisbol, como la vida misma, es un aprendizaje constante, ningún juego se parece al otro. En base a tus experiencias direccionales, qué aspectos positivos, qué lecciones rescata Víctor Gárate como mánager?

Se aprende algo del beisbol todos los días, somos alumnos del juego, siempre hay algo que aprender. No te puedo decir que me las sé todas o que soy un mánager que se sabe absolutamente todo, siempre hay algo que aprender; si sucede algo en el juego estamos aprendiendo del mismo. Estas dos temporadas como mánager de Leones del Caracas me han servido de experiencia para saber muchísimo más del juego, del día a día en el terreno

Expectativas de Víctor Gárate con el talento humano bajo sus órdenes en Senadores

Como se lo dije a los muchachos, estoy muy contento por lo que pudimos seleccionar en el draft, de tener esos nombres ya en el equipo. El grupo ya está completo, entrenándose. Para el inicio de la temporada el viernes todos estarán con nosotros, gracias a Dios sanos, vienen con la mejor disposición para jugar beisbol, eso es lo mejor que puede pasar en un equipo así como lo que puede sentir un mánager, al ver que todos sus peloteros están listos para jugar y dispuestos para cualquier tipo de rol que en el cuerpo técnico estimemos necesario.