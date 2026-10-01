Wild Card: Los Yankees no tuvieron piedad contra Boston y pasaron la escoba

Nuevamente, los Yankees de Nueva York lograron una perfecta combinación entre un pitcheo dominante y una ofensiva bastante oportuna, para superar cómodamente a los Medias Rojas de Boston y pasarles la escoba en la Serie de Comodines.

El Yankee Stadium estuvo repleto de fanáticos para presenciar la paliza de su organización: 9 carreras por 2, liderados principalmente por una dominante salida de Max Fried.

Resumen

El zurdo lanzó seis capítulos completos de una sola carrera permitida, un cuadrangular del venezolano Willson Contreras, para dejarle el camino libre a su ofensiva, la cual comenzó a carburar a partir del cuarto tramo con un vuelacercas solitario de Luis García Jr.

Los Yankees sumaron una más en el quinto tramo y el rally que sepultó a la visita llegó en el sexto inning, con seis rayitas anotadas, después de que el episodio empezara con un ponche donde el bateador llegó a salvo a primera tras un wild pitch.

Boston descontó con una en el séptimo e inmediatamente los "Mulos" sumaron la novena en la parte baja, para acabar con cualquier esperanza de remontada de una ofensiva que solamente pisó el plato en un par de ocasiones en 18 episodios.

La figura del compromiso fue Cody Bellinger, quien finalizó la noche de 5-2, con un cuadrangular y cuatro rayitas traídas al plato. Ahora, los Yankees chocarán contra los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional.