MLB: Así se encontraron los Rangers de Texas con su fanaticada por el título en la Serie Mundial (+Video)

La Serie Mundial 2023 ya es parte de la historia de la MLB, pero eso no implica que se haya acabado las repercusiones el título de Rangers de Texas 4-1 sobre Diamondbacks de Arizona. De hecho, ahora es que van a comenzar las celebraciones de sus fanáticos a lo largo y ancho de los Estados Unidos; en esa línea están por reencontrarse con su afición para comenzar el desfile de campeonato de la Serie Mundial de Grandes Ligas.

Rangers de Texas tendrá un largo recorrido por la ciudad de Arlington hasta llegar a su casa, el Globe Life Field y en todo ese camino estará la afición para saludarlos por haber ganado el título de Serie Mundial 2023. Los campeones adelantaron en su página web que el desfile comenzará en el área de Cowboys Way, cerca del Lote A, seguirá por AT&T Way, dará vuelta al este rumbo a Six Flags hasta llegar a su estadio.

Este será el recorrido de Rangers de Texas:

Así se ven las calles del desfile de Rangers de Texas por el campeonato de Serie Mundial 2023.