Conoce el fijo que da Johan Aranguren para este domingo en La Rinconada

En la continuación del tercer meeting de la temporada 2023, los jinetes trabajan para poder subir en la estadística y de esta manera, con cada triunfo, demostrar su calidad y entrega con las montas que le asignan los entrenadores del hipódromo La Rinconada.

se contactó al jinete profesional Johan Aranguren, quien para esta reunión cuenta con seis compromisos, le preguntamos acerca de cada uno de ellos y estas fueron sus palabras:

Buenos días Johan, un saludo y gracias por la entrevista.

-Muy buenos días a toda la aficiona hípica y gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirme al público.

Un total de seis compromisos, inicias en la primera de las no válidas con el potro Portofino.

-Sí, iniciamos en la carrera de potros con este ejemplar Portofino, es un caballo que hace su debut, ha hecho bastante bien sus ejercicios, esta es una carrera pareja, Compadre Tobby ya corrió al igual que Poloroid, les aconsejo que lo acompañen en su jugada.

Como segundo compromiso tienes al ejemplar Durham, vuelves con en las riendas en esta su segunda presentación, ganó en su debut. ¿Cómo ha sido el trabajo con este ejemplar?

-Este caballo anda bastante bien en cancha, yo creo que no va a tener ningún tipo de problema en ganar la carrera, ya que se encuentra bastante bien. Y me gusta como característica de fijo.

En la sexta llevarás a Huracán Cumanés

-Sí, sobre este caballo no le tomen en cuenta su debut. Para esta oportunidad, lo tomaremos como si debutara, es una carrera relativamente pareja, pero me gusta con característica de lance.

En la octava carrera de la tarde llevarás la monta de Toscan.

-No he tenido la oportunidad de trabajarlo, pero lo he observado. Se presenta en una carrera pareja donde veo como el enemigo a vencer al ejemplar Moscabado.

Cierras la jornada hípica con la monta de la debutante Reina del Caribe

-Sí. A esta potra la llevé al aparato y lo hizo bastante bien, pero va a debutar y como quien dice; debut es debut. Les aconsejo acompañarla en sus combinaciones.

¿Cuál es el fijo de Johan Aranguren para este domingo en La Rinconada?

-El caballo Durham en la segunda carrera de las no válidas.

Un saludo para la afición.

-Bueno, sí, un saludo a toda la afición hípica, gracias a ustedes por la entrevista y toda la suerte del mundo para esta semana.

Una de las montas de Aranguren era el ejemplar Aclamado, presentado de Rubén Lanz, en la cuarta carrera de la tarde, se conoció a través de la cuenta oficial del INH del retiro del mismo, por presentar Hemoparásitos.