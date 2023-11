Peso Pluma está enredado en faldas argentinas y así lo confirmó (+Video)

Todo parece indicar que ni Peso Pluma ni Nicki Nicole aguantaron la presión que rondaba su relación y finalmente este fin de semana confirmaron lo que tanto se venía hablando, la relación amorosa que existía entre ellos. Fue durante la presentación de la argentina en el Pepsi Center de la Ciudad de México cuando se dieron un tierno beso y así admitir que el “cable pelao’” que se venía comentando hace semanas, era mucho más que real.

Mientras cantaban “Por las noches”, el mexicano se le acercó a su querida para robarle un beso después que ella apenada se quitara y se tapara la cara, situación que no se podía quedar de esa manera y el cantante de “Ella baila sola” confesó: “Te amo, mi amor”, ganando partido y así poder obtener un beso de Nicki, provocando la algarabía de los asistentes que seguramente deseaban ver a este par juntos.

De esta manera, la intérprete de “X eso bb” buscaría limpiar su nombre luego de haber sido acribillada cuando negó el romance que existía entre ambos y además lo llegó a comparar con un perro mientras describía su relación. Pero, ya queda más que claro que era cuestión de tiempo para que confirmara su amorío del cual se desconoce el tiempo exacto.

Los chismes de estos dos personajes comenzaron cuando fueron vistos muy juntos en los premios Latin Billboard 2023, allí, se vieron muy cariñosos y tomados de la mano, aunque la argentina aclaró que él la estaba ayudando. “Estábamos de la mano para ayudar, para bajar la escalera”, dijo en su vista al podcast ‘El Destape’. Pero, como ningún periodista se queda con la duda, en el mismo programa le mostraron un clip en el que aparece Hassan (nombre real del cantante), abrazándola y dándole un beso, lo que le dio pie a ella de contar la verdad.

De acuerdo a su versión, lo que tienen no es un noviazgo sino una “amistad muy consolidada”. “Imagínate si vos todos los días salís con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro. Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero", destacó.