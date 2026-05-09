MLB: Mira los resultados de la jornada en este viernes 8 de mayo

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El staff de Meridiano llegó a la conclusión de que las jornadas de los viernes en las Grandes Ligas nunca defraudan y otra prueba de ello se evidenció este 8 de mayo. Por ende, te mostraremos todos los resultados de esta fecha beisbolera.

El "Arepa Power" se hizo sentir este viernes, en primer lugar con Wilyer Abreu conectando un enorme cuadrangular, en segundo lugar con el hit 300 de por vida para Jackson Chourio y en el tercero, la grandiosa salida de Keider Montero con Detroit.

Resultados de la MLB

- Astros de Houston 10-0 Rojos de Cincinnati

- Rockies de Colorado 9-7 Phillies de Philadelphia

- Atléticos de Oakland 4-3 Orioles de Baltimore

- Angelinos de Anaheim 0-2 Azulejos de Toronto

- Nacionales de Washington 3-2 Marlins de Miami

- Rays de Tampa Bay 0-2 Medias Rojas de Boston

- Mellizos de Minnesota 4-6 Guardianes de Cleveland

- Tigres de Detroit 3-4 Reales de Kansas City

- Yankees de Nueva 0-6 Cerveceros de Milwaukee

- Marineros de Seattle 12-8 Medias Blancas de Chicago

- Cachorros de Chicago 7-1 Rangers de Texas

- Mets de Nueva York 3-1 Cascabeles de Arizona

- Cardenales de San Luis 6-0 Padres de San Diego

- Bravos de Atlanta 1-3 Dodgers de Los Angeles

- Piratas de Pittsburgh 2-5 Gigantes de San Francisco.