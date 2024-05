MLB: Marlins de Miami extrañan a Luis Arráez tras cambiarlo a San Diego (+Video)

Luis Arráez fue canjeado a los Padres de San Diego, proveniente de Marlins de Miami. El habilidoso bateador venezolano debutó como los grandes en su nueva organización, es allí donde queda evidenciado el nivel de competitividad al que se somete el criollo con cualquier camiseta que lleve puesta.

El oriundo de San Felipe salió de la franquicia de los peces, luego de un pésimo arranque colectivo. En lo individual comenzó lento, pero con el paso de los compromisos se fue adaptando nuevamente a registrar sus acostumbrados juegos multi-hits.

Arráez es un bateador élite. Es un hombre que en cualquier equipo puede hacer de las suyas, está acostumbrado a batear donde quiera que lo coloque. Esa teoría se confirma con sus dos títulos de bateo, uno ganado con Minnesota en la Liga Americana y el más reciente con Miami en la Liga Nacional.

Por otra parte, los Marlins no tienen piezas para reemplazar el talento de Luis Arráez, por más prospectos que reciban, actualmente no pueden suplir su ausencia. Resulta perjudicial en mayor medida que hayan caído en tantos compromisos durante las primeras semanas del certamen, pues ahora no cuentan con la producción ofensiva de "La Regadera".

Luis Arráez, extrañado en Miami

No parece raro que las personas que hacen vida en la escuadra de los Marlins de Miami extrañen a Luis Arráez. Se trataba de su mejor pelotero, lo demostró en el curso pasado y este año iba por el mismo camino.

Uno de los que se pronunció tras la salida del venezolano fue Jazz Chisholm. "Era como un hermano para mí. Es difícil ver a un hermano irse, pero no me queda otra que desearle mucho éxito en el futuro", soltó el utility.

"Fue una decisión increíblemente difícil. No sólo es un gran jugador, sino también una persona fenomenal, un líder fenomenal... Al final, sentí que era la decisión correcta para el equipo", dijo el gerente general de los Marlins, Pete Bendix, para Bally Sports.

En esas palabras se ve reflejada cuanta falta le hará Luis Arráez a Marlins de Miami, no solo ahora, sino en las temporadas que se aproximan. Hoy por hoy, el criollo está golpeando para .305 con 47 incogibles, 6 carreras remolcadas, 26 anotadas, 9 boletos y 11 ponches en 154 visitas al cajón de los bateadores.