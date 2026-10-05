MLB: Jackson Chourio con récord imparable en postemporada

Jackson Chourio es la mayor promesa del beisbol venezolano en la actualidad de Grandes Ligas. El jugador de solo 22 años está escribiendo páginas doradas en la historia de Cerveceros de Milwaukee. Su última actuación lo inmortalizó con una marca legendaria en postemporada.

Chourio en la victoria 4-3 de Cerveceros contra Padres de San Diego registró: 4 turnos, 1 hit, 2 impulsadas. Con esa actuación se convirtió en el jugador más joven en la historia en registrar 5+ HR y 15+ CI en 14 juegos de postemporada en su carrera, superando a muchas leyendas.

Jackson igualó la marca de Paul Konerko (2000-05) y quedó a solo 2 jonrones y 1 impulsada de: Melvin Upton Jr (2008) y Bernie Williams (1995-96), ambas leyendas lograron 7 HR y 16 CI. Eso sí, el venezolano es el más joven, escribiendo una página en Las Mayores.

Jackson Chourio el predestinado del béisbol venezolano

Jackson Chourio es uno de los peloteros con mayor talento de Venezuela en Grandes Ligas. El jugador de Cerveceros de Milwaukee está llamado a marcar una época en la organización; pero también puede convertirse en el predestinado del beisbol venezolano en la gran carpa.

Chourio alcanzó su tercera temporada completa de 20 BR y 20 HR antes de los 23 años. Una marca élite que nunca se había registrado para un pelotero venezolano; esto abre un paradigma importante en la liga... ¿Jackson será el mejor venezolano en la historia de la MLB?

En líneas generales parece estar llamado a ser el predestinado del beisbol venezolano. Cuenta con un talento impresionante y un rendimiento élite que poco a poco lo llevará a marcas legendarias. Todo esto lo alcanzó, sin tener una prensa a favor como la que gozan otros peloteros.

Números de Jackson Chourio con Cerveceros en 2026

Jackson Chourio es uno de los peloteros con mejor estado de forma en Cerveceros de Milwaukee. El venezolano está demostrando que es capaz de liderar a un equipo con mucha autoridad; de hecho, su postemporada 2026 es la mejor muestra de su desempeño.

Números de Chourio en 2026:

- 127 juegos, 522 turnos, 96 anotadas, 152 hits, 27 dobles, 25 jonrones, 75 impulsadas, 47 boletos, 134 ponches, 23 bases robadas, .291 PRO, .351 OBP, .487 SLG, .838 OPS

Números de Chourio en postemporada:

- 2 juegos, 8 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 jonrón, 4 impulsadas, .250 PRO, .333 OBP, .625 SLG, .958 OPS