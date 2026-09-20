MLB: ¡Heroico! Ronald Acuña Jr. llega a 20 bambinazos con dantesco grand slam

Ronald Acuña Jr. sigue demostrando que, estando sano, seguro es parte del top 3 de los mejores peloteros de las Grandes Ligas y en la jornada sabatina se convirtió en el héroe de su equipo con su primer grand slam de la temporada.

La novena de los Bravos de Atlanta está superando 6 carreras por 3 a los Astros de Houston, en una remontada liderada por el "Abusador" con su fuerza en el séptimo episodio.

Ronald Acuña Jr. voltea la pizarra con grand slam

El oriundo de La Sabana vino a consumir turno con bases llenas ante el derecho Bryan Abreu, quien le abrió con una bola mala y después quiso retarlo con una recta pegada a 97 millas por hora, pero pagó un alto precio.

La "Bestia" movió rápidamente sus manos, para conectar un enorme batazo por el jardín izquierdo, que se sabía que se iba desde que salió de su bate. El venezolano conectó la pelota con una velocidad de salida de 105.1 millas por hora y su conexión recorrió 411 pies; volteando el marcador de manera fenomenal 5 carreras por 2.

Ronald Acuña llega a 20 vuelacercas

Con esta heroica conexión, el jardinero derecho llegó a 20 cuadrangulares en la presente temporada, para sumar otra zafra de 20-20, debido a que también tiene 20 bases estafadas.

Además, sacó su segunda pelota en días consecutivos y la cuarta en los últimos siete compromisos; ratificando su superlativo talento jugando al 100%.