Juegos Suramericanos 2026: Venezuela se consagra campeona invicta en sótfbol femenino

La selección nacional de sóftbol femenino lució totalmente imponente en la Gran Final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 para consagrarse campeonas de manera invicta y continuar firmes en su misión de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La delegación nacional le propinó una paliza con blanqueada incluida, 8 carreras por 0 a la novena de Brasil, quienes no pudieron fabricarle anotaciones en ningunda de las dos ocasiones que se enfrentaron en este torneo.

La misión es llegar a Los Angeles

Aunque las criollas cumplieron con la tarea tras ganar sus seis desafíos disputados en estos Suramericanos, ahora deben prepararse para su participación en el Preolímpico de las Américas, tras obtener el único cupo que estaba en juego.

De esa manera, la misión sigue intacta en este grupo que luce totalmente fortalecido: seguir labrando el camino hasta conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La selección nacional lució completamente equilibrada en este evento, con una ofensiva letal y un pitcheo sumamente eficiente. Su duelo más complicado lo tuvieron en las semifinales, donde vinieron de atrás para superar a Argentina 7-5.