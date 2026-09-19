MLB: Brayan Bello dictó cátedra de pitcheo en Tampa

El dominicano Brayan Bello lució sencillamente dominante ante uno de los rivales más complicados de la División Este. El diestro quisqueyano tejió una actuación memorable de ocho episodios completos donde maniató a la ofensiva de Tampa Bay, permitiendo apenas cinco imparables y una sola carrera limpia. Su control fue quirúrgico al no regalar un solo pasaporte durante toda la jornada, registrando un eficiente total de 93 pitcheos, de los cuales 65 pasaron en la zona de strike.

Con este desempeño, Bello igualó su marca personal de abanicados en las Grandes Ligas tras recetar 11 ponches, cifra que no alcanzaba desde julio de 2024 cuando se midió a los Atléticos.

Un argumento de peso para comandar la rotación de Boston

Más allá del resultado final del encuentro, la labor de Bello representa un tanque de oxígeno para el cuerpo técnico patirrojo. En caso de que la organización de Massachusetts asegure su boleto a la Serie de Comodín de la Liga Americana, la actuación del dominicano pone su nombre en el primer plano para tomar la pelota en un hipotético choque de playoffs.

A pesar del esfuerzo titánico realizado por el abridor, la historia tomó un giro amargo para la causa de Boston en el noveno capítulo. Tras la salida del caribeño del terreno de juego con el juego igualado, el cuerpo de relevistas no pudo sellar la victoria y los Rays terminaron dejando en el terreno a los Medias Rojas 2-1 impidiendo su clasificación a la postemporada.