MLB: ¡Habló Tim Anderson! El SS de los Medias Blancas escribió un comunicado sobre la pelea con José Ramírez

Al cabo de más de diez días del incidente que acarreó suspensiones para varios peloteros miembros de los Guardianes de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago, Tim Anderson -protagonista de la pelea con José Ramírez- publicó unas disculpas a través de sus redes sociales, en donde dijo estar arrepentido por sus actos y se mostró apenado con sus compañeros y fanáticos.

En el comunicado, dejó claro que la campaña 2023 de la MLB había sido bastante decepcionante para él y para el equipo patiblanco, el cual se encuentra sin posibilidades de ingresar a la postemporada al acumular un pésimo récord de 48-73 y ser cuartos en la División Central de la Liga Americana.

"Quiero disculparme con toda la organización de los Medias Blancas, mis compañeros de equipo, el gerente y los entrenadores y con los fanáticos por mi parte en el altercado que tuvo lugar en Cleveland", escribió el torpedero del Team USA en el último Clásico Mundial de Beisbol. "No entraré en las cosas que me dijeron los jugadores de Cleveland tanto el viernes por la noche como el sábado, pero esos comentarios no excusan mi lenguaje o conducta, y asumo toda la responsabilidad de que mis emociones me superen".

Arremetió contra los peloteros de Cleveland, dejando ver que lo insultaron, aunque no quiso entrar en detalles.

Finalmente, concluyó: "Espero regresar después de cumplir mi suspensión y terminar la temporada jugando el mejor béisbol que pueda para ayudar a mi equipo".

El incidente entre Anderson y Ramírez fue viral hace par de semanas por lo directo que fueron para enfrentarse a golpes. Inmediatamente después de que el antesalista dominicano de los Guardianes encarara a Anderson, este no dudó en levantar los puños para iniciar una pelea que terminó generando una ola de sanciones par de días después.