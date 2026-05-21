MLB: Elías Díaz supera a un ídolo de Leones del Caracas con este jonrón

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El Arepa Power hizo vibrar el Kauffman Stadium en la noche de este miércoles. Y es que la fanaticada de los Reales de Kansas City celebró con mucha algarabía dos cuadrangulares de figuras venezolanas, uno de Salvador Pérez y el otro de Elías Díaz.

Justamente, el segundo en cuestión logró poner en ventaja a los suyos con un batazo especial para él, ya que sirvió para escalar una posición más en la lista de peloteros venezolanos de todos los tiempos en la MLB.

Todo sucedió a la altura del quinto episodio. Allí, con un compañero en circulación, el maracucho no perdonó el primer lanzamiento del abridor Connelly Early y desapareció la bola por todo el jardín izquierdo, a una distancia de 405 pies y con una velocidad de salida de 102.5 mph. Gracias a ese swing de gradas pasaron a ganar 3 a 2 en ese entonces.

Fue así como Elías Díaz consiguió su segundo vuelacercas de la temporada. Recordemos que apenas cuenta con 10 presentaciones con el conjunto de Kansas City, y hasta la fecha ha colaborado con cinco carreras impulsadas y tres remolcadas.

Elías y un rugido especial

Al chequer los números de por vida de Elías, con este ya son 73 jonrones luego de 12 campañas en la MLB. Dicha cifra le permitió dejar en el camino a un ídolo de los Leones del Caracas como Henry Blanco, que en su momento conectó 72 y se mantenía en el puesto 53.

En ese sentido, los próximos objetivos a superar del zuliano son Yangervis Solarte (75), Marco Scutaro (77) y Dioner Navarro (77).