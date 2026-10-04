MLB: El poder de la arepa le da el primer triunfo a Milwaukee sobre los Padres

Los Cerveceros de Milwaukee picaron adelante en la Serie Divisional contra los Padres de San Diego con una remontada que gestaron los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras.

El "Arepa Power" se hizo sentir en todo su esplendor en el American Family Field, primero con el poder de "Show-río" y posteriormente, con la fuerza del menor de los hermanos Contreras, quien terminó siendo el héroe del triunfo por la mínima 3 carreras por 2 de los Brewers.

Jackson Chourio empató las acciones

Con su equipo perdiendo 0-2 en el tercer capítulo, el jardinero venezolano le hizo swing al primer lanzamiento de Robbie Ray, un slider que se quedó en la zona de poder, y la mandó a volar a 420 pies de distancia entre los jardines central e izquierdo, con un compañero en circulación para empatar las acciones.

Sin embargo, lo impresionante de esa conexión no fue la distancia que recorrió, sino la velocidad de salida de 113.3 que tuvo, convirtiéndose en el batazo que pasó a liderar las conexiones más rápidas de estos playoffs.

William Contreras le da el triunfo a Milwaukee

No obstante, con el duelo igualado (2-2), no podía aparecer otro distinto a William, quien se salió con la suya ante una recta de 100 millas por hora del zurdo Adrián Morejón en parte baja del séptimo episodio, para romper la paridad.

Este heroico batazo de Contreras se desapareció por todo el jardín central a 406 pies de distancia y tuvo una velocidad de salida de 104 millas por hora, para convertirse en el héroe de la noche para su organización.