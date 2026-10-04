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MLB: Así les fue a los venezolanos en el inicio de las Series Divisionales

Chourio y Contreras se fueron para la calle

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Meridiano

Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 12:07 am
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MLB: Así les fue a los venezolanos en el inicio de las Series Divisionales
Foto: Cortesía

Los venezolanos dejaron huella en la apertura de las Series Divisionales de las Grandes Ligas. Jackson Chourio y William Contreras conectaron cuadrangulares con los Cerveceros de Milwaukee, mientras Ronald Acuña Jr. y Ethan Salas también aportaron ofensiva en una jornada marcada por el debut de octubre.

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Chourio y Contreras encienden a Milwaukee

El jardinero Jackson Chourio fue una de las figuras criollas de la noche. Terminó de 4-1, con jonrón, una anotada y dos carreras impulsadas, un golpe de poder que mantiene vivo su perfil de jugador decisivo en la postemporada.

William Contreras también respondió con el madero. El receptor venezolano bateó de 3-1, con vuelacercas, una carrera anotada y una impulsada, ese batazo sirvió para que los lupulosos tomaran ventaja en la pizarra y en la serie ante los Padres.

Luis Lara no tuvo suerte en el primero de la serie. Cerró de 3-0, aunque recibió un boleto y se mantuvo activo en un encuentro de alta exigencia para Milwaukee.

Antonio Senzatela entró como relevista con los Cerveceros de Milwaukee y completó dos tercios de inning. El derecho venezolano permitió dos hits y un boleto, aunque no concedió carreras en su paso por el montículo.

Salas y Rodríguez brillan con San Diego

Ethan Salas dejó una buena impresión en su actuación con los Padres. El receptor venezolano bateó de 3-1, con una anotada y un ponche, en el primer compromiso de la Serie Divisional ante Milwaukee.

Bradgley Rodríguez, por su parte, cumplió una labor sólida desde el montículo. El lanzador criollo trabajó 1.1 innings, con un boleto, dos ponches y ninguna carrera permitida.

Acuña Jr. aporta en la derrota de Atlanta

Ronald Acuña Jr. no pudo evitar la caída de los Bravos de Atlanta ante los Dodgers de Los Ángeles, pero dejó una actuación positiva en el primer juego de la Serie Divisional de la Nacional.

El outfielder venezolano finalizó de 4-1, con una anotada.

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