MLB: Carlos Mendoza habla sobre la difícil situación de esta estrella (+Vídeo)

La organización de los Mets de Nueva York se prepara para una importante seríe ante los Cardenales de San Luis. Dónde tienen la responsabilidad de sacar el mejor resultado posible como visitantes sin la presencia de su primera base, Pete Alonso.

El cuerpo técnico comandado por el criollo Carlos Mendoza, tomó la decisión de darle un día de descanso al pelotero 29 años. Con esto, espera que pueda salir de este mal momento ofensiva en el que se encuentra, ya que es una figura fundamental en la planificación del roster activo.

Asimismo, los fanáticos espera que pueda volver a su mejor estado de forma en los próximos días. Con la finalidad que sea uno de los principales líderes del equipo tanto en la parte ofensiva cómo defensiva y pueda entrar en las principales departamentos del viejo circuito.

El dirigente criollo habló sobre lo que significa no tener su presencia en el lineup y lo que siente el equipo en estos momentos. “Esta luchando. Pero no fue fácil darle el día de hoy. Pero eso dice quien es, ya sea que lo sienta o no en el plato, todavía quiere estar allí", afirmó a SNY.

Números de Pete Alonso

En lo que va de la campaña regular, tiene un total de 34 juegos disputados, 131 turnos, 20 carreras anotas, 27 imparables, cuatro dobles, ocho remolcadas, 16 remolcadas, una base robada,14 boletos, 31 ponches y .206 de promedio.

Sin duda alguna, Pete Alonso necesita subir estos números lo antes posible y dejar en claro que puede ser uno de los inicialistas más importantes de este deporte.