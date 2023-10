MLB: Brandon Woodruff con la cuerda guindando en Milwaukee

Cerveceros de Milwaukee tiene una decisión que tomar con respecto a Brandon Woodruff, ya que el derecho se sometió a una cirugía de cápsula en el hombro hace un par de semanas y los resultados no son tan positivos.

Según informaciones, el derecho se perderá la mayor parte de la temporada 2024, él mismo serpentinero dice que puede regresar al final de campaña y seguir demostrando de lo que está hecho.

No obstante, el único inconveniente es que existe una opción de club de $11 millones de dólares, la cual pudiera no ser ejecutiva, debido a que es una gran suma de dinero por un lanzador que no estará en acción.

Por último, Brandon Woodruff tiene todo a su favor para ser agente libre, pero todo dependerá de la decisión que tome la organización lupulosa al momento de que se reporten los equipos.