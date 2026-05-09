MLB: Así queda la tabla de posiciones tras los recientes resultados

Durante este viernes se llevó a cabo una nueva jornada de esta primera parte de la campaña en Las Mayores y como de costumbre, te mostraremos cómo marcha la tabla de posiciones.
En esta jornada, varios equipos de los que están en la parte de abajo de su división sumaron victorias, incluyendo los Medias Rojas de Boston y los Mets de Nueva York.
Así quedan las posiciones en el viejo circuito:
División Este:
- Bravos de Atlanta (26-13)
- Nacionales de Washington (19-20)
- Phillies de Philadelphia (17-22)
- Marlins de Miami (17-22)
- Mets de Nueva York (15-23).
División Central:
- Cachorros de Chicago (27-12)
- Cardenales de San Luis (23-15)
- Cerveceros de Milwaukee (20-16)
- Piratas de Pittsburgh (21-18)
- Rojos de Cincinnati (20-19).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (24-14)
- Padres de San Diego (22-16)
- Cascabeles de Arizona (17-20)
- Rockies de Colorado (16-23)
- Gigantes de San Francisco (15-23).
Así van las posiciones en el nuevo circuito:
División Este:
- Yankees de Nueva (26-13)
- Rays de Tampa Bay (25-13)
- Azulejos de Toronto (17-21)
- Orioles de Baltimore (17-22)
- Medias Rojas de Boston (17-22)
División Central:
- Guardianes de Cleveland (21-19)
- Tigres de Detroit (18-21)
- Reales de Kansas City (18-21)
- Medias Blancas de Chicago (17-21)
- Mellizos de Minnesota (16-23).
División Oeste:
- Atléticos de Oakland (20-18)
- Marineros de Seattle (19-20)
- Rangers de Texas (17-21)
- Astros de Houston (16-23)
- Angelinos de Anaheim (15-24).
