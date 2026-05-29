Manager de Atlanta avisa despertar de Ronald Acuña Jr.: "Si entrar en ritmo, lo cambia todo"

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Ronald Acuña Jr. apagó las luces en el Fenway Park con poderoso Grand Slam por encima del 'Monstruo Verde' para consolidar la paliza de Atlanta Braves (10x2) sobre Boston Red Sox, en la jornada de este jueves 28 de mayo.

La conexión del pelotero venezolano no solo afianzó a su organización con el mejor registro en la presente temporada, sino que terminó con la serie a favor venciendo dos de tres juegos en territorio visitante. El patrullero cerró una presentación notable ligando de 3-1 con cuadrangular, cuatro empujadas, anotada y dos boletos recibidos.

Ronald Acuña Jr. ha tenido una temporada complicada en su intento por recuperar el nivel dominante que lo convirtió en una de las grandes estrellas de las Grandes Ligas. Antes de sufrir un tirón en la corva izquierda el pasado 2 de mayo, el jardinero venezolano apenas bateaba para .240 con un OPS de .724 en 34 encuentros, números alejados de los registros explosivos que acostumbró en campañas anteriores.

Ronald Acuña Jr. despierta con Grand Slam

Desde su regreso, Acuña tampoco había logrado encontrar consistencia con el bate, llegando a la jornada del jueves con apenas cinco imparables en 30 turnos y un solo extrabase, un doble. Sin embargo, el estelar jugador dio señales alentadoras al conectar un grand slam que podría representar un punto de inflexión en su temporada.

Es bueno ver a Ronnie dar ese gran batazo. Si llega a entrar en ritmo, eso cambia todo", expresó Walt Weiss, manager de Atlanta.

Además de su cuadrangular con las bases llenas, Acuña mostró paciencia y agresividad en las bases al negociar dos boletos y sumar su novena y décima base robada de la campaña. Su recuperación ofensiva es clave para unos Bravos que también atraviesan la ausencia del receptor Drake Baldwin, fuera desde el 18 de mayo por un tirón en el oblicuo derecho. Con varias piezas importantes afectadas físicamente, Atlanta necesita que Acuña vuelva a convertirse en el motor ofensivo capaz de liderar al equipo en la lucha por mantenerse competitivo.