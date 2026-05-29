MLB: Así se disputará la jornada este viernes, 29 de mayo

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Hoy es viernes y en el mejor beisbol del mundo lo saben, por esa razón prepararon una notable jornada y a continuación te mostraremos cada uno de los encuentros con su respectivo horario.

Todas las franquicias saltan al play nuevamente, luego de una jornada donde solamente se disputaron seis encuentros. El primer desafío iniciará a las 6:40 p.m. (hora venezolana).

Juegos para hoy en la MLB:

- Bravos de Atlanta (Grant Holmes) vs Rojos de Cincinnati (Chris Paddack) 6:40 p.m.

- Mellizos de Minnesota (Taj Bradley) vs Piratas de Pittsburgh (Jared Jones) 6:45 p.m.

- Padres de San Diego (Lucas Giolito) vs Nacionales de Washington (Paxton Schultz) 6:45 p.m.

- Azulejos de Toronto (por definir) vs Orioles de Baltimore (Trevor Rogers) 7:05 p.m.

- Angelinos de Anaheim (Walbert Urena) vs Rays de Tampa Bay (Nick Martínez) 7:10 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Tyler Samaniego) vs Guardianes de Cleveland (Slade Cecconi) 7:10 p.m.

- Marlins de Miami (Max Meyer) vs Mets de Nueva York (Freddy Peralta) 7:10 p.m.

-Cachorros de Chicago (Shota Imanaga) vs Cardenales de San Luis (Kyle Leahy) 7:15 p.m.

- Tigres de Detroit (Troy Melton) vs Medias Blancas de Chicago (Erick Fedde) 7:40 p.m.

- Reales de Kansas City (Stephen Kolek) vs Rangers de Texas (McKenzie Gore) 8:05 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Coleman Crow) vs Astros de Houston (Kai-Wai Teng 8:10 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Logan Webb) vs Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) 8:40 p.m.

- Yankees de Nueva York (Carlos Rodon) vs Atléticos de Oakland (Luis Severino) 9:40 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Zac Gallen) vs Marineros de Seattle (George Kirby) 10:10 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Zack Wheeler) vs Dodgers de Los Angeles (Justin Wrobleski) 10:10 p.m.