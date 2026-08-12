Luis Aparicio, 42 años de una hazaña histórica: el legado del venezolano que conquistó Cooperstown

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Este 12 de agosto se cumplen 42 años de uno de los momentos más importantes en la historia del béisbol venezolano: la exaltación de Luis Aparicio al Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

En 1984, el legendario campocorto de Maracaibo se convirtió en el primer venezolano en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown, un reconocimiento que trascendió sus números individuales y representó un enorme motivo de orgullo para todo un país. La leyenda criolla fue exaltado oficialmente el 12 de agosto de 1984, como parte de una clase que también incluyó a figuras como Don Drysdale y Pee Wee Reese.

Su ingreso al templo de los inmortales fue la culminación de una brillante carrera de 18 temporadas en las Grandes Ligas, en la que se destacó especialmente por su extraordinaria defensa y velocidad. El torpedero terminó con 2.677 imparables, 506 bases robadas y nueve Guantes de Oro, además de 13 selecciones al Juego de Estrellas. También fue Novato del Año de la Liga Americana en 1956 y lideró el circuito en bases robadas durante sus primeras nueve temporadas, una demostración de la consistencia que lo convirtió en uno de los mejores campocortos de su generación.

Luis Aparicio: el primer inmortal venezolano en Cooperstown

Pero la importancia de Aparicio para Venezuela va mucho más allá de las estadísticas. Su llegada a las Grandes Ligas ocurrió en 1956, cuando el béisbol venezolano todavía buscaba consolidarse como una fuente de talento internacional. El zuliano tomó el relevo de otro pionero venezolano, Alfonso “Chico” Carrasquel, y demostró que un jugador nacido en Venezuela podía convertirse en una figura de primer nivel en Las Mayores.

Su éxito ayudó a abrir un camino que posteriormente recorrerían generaciones de peloteros venezolanos, desde David Concepción y Omar Vizquel hasta Miguel Cabrera, José Altuve, Ronald Acuña Jr. y tantos otros.

MLB reconoce legado de Aparicio

A 42 años de aquella histórica exaltación, Aparicio continúa siendo el único venezolano con una placa en Cooperstown, por lo que su legado mantiene un significado especial para el país. En 2026, además, Venezuela conmemora su figura con nuevos homenajes: el Salón de la Fama recibirá una estatuilla del Premio Luis Aparicio, precisamente este 12 de agosto, para acompañar su placa.

Más que recordar a una leyenda, la fecha sirve para reconocer al hombre que convirtió al número 11 en un símbolo del béisbol venezolano y que abrió una puerta que hoy miles de jóvenes sueñan con atravesar.