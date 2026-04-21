Cristiano Ronaldo cerca de hacer historia junto a su hijo

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En el deporte, LeBron James estremeció los tabloncillos convirtiéndose en el primer padre en jugar un partido oficial de la NBA junto a su hijo, Bronny James. En el fútbol, Cristiano Ronaldo se encuentran con la oportunidad de emular lo mencionado en Arabia Saudita.

El astro portugués podría estar cada vez más cerca de cumplir uno de los últimos grandes sueños de su carrera: jugar junto a su hijo. La posibilidad se abriría después del Mundial 2026, en un escenario que ha comenzado a tomar fuerza en el entorno del fútbol saudí.

Según la prensa en el mencionado país, el Al-Nassr estaría evaluando la opción de ascender a Cristiano Ronaldo Jr. al primer equipo a partir de la próxima temporada. La decisión dependerá del rendimiento del joven en las categorías inferiores, donde el club analizará si está listo para dar el salto al profesionalismo.

Cristiano Ronaldo a las puertas de jugar con su hijo

Cristiano Ronaldo tiene contrato vigente hasta 2027, pero la directiva del Al-Nassr busca extender su continuidad pensando incluso en el Mundial 2034 que se disputará en Arabia Saudita. La posible llegada de su hijo al primer equipo no solo sería un hecho histórico en el fútbol, sino también un factor que podría motivar aún más la permanencia del delantero portugués en el club.

En la actualidad, "Cristianinho" está siendo evaluado en distintas etapas del sistema juvenil del Al-Nassr y ha destacado por su capacidad goleadora y su físico avanzado para su edad. Incluso ha tenido participación en equipos de categorías superiores a la suya, lo que indica que el club lo considera un talento en progresión.