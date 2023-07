MLB: Ronald Acuña Jr. habló sobre el impacto que generó Ichiro Suzuki en Grandes Ligas

La temporada regular de las Grandes Ligas se encuentra en su respectivo receso de la primera parte del calendario oficial, para poder disputar el prestigioso e inigualable Juego de las Estrellas entre la Liga Americana y la Liga Nacional 2023.

Donde el jardinero de los Bravos de Atlanta Ronald Acuña Jr. será el primer bate en la alineación ofensiva por parte del viejo circuito, ocupando una privilegiada posición en cuanto a la importancia y definición que podría tener el juego.

Por lo que ex peloteros como el japonés Ichiro Suzuki logró implementar su estilo de juego como primero en el orden, dejando grandes hazañas y recuerdos para todos los fanáticos del mundo del beisbol en más de una década con su organización.

Palabras de Acuña: “Realmente me encantó cómo hizo que el juego pareciera fácil, aunque todos sabemos que no es fácil"

As an MVP-level leadoff hitter prepping for the All-Star Game in Seattle, @ronaldacunajr24 reflects on watching Ichiro play baseball.



"I really loved just how he made the game look easy, even though we all know it's not easy." pic.twitter.com/7GAgvvWzQm