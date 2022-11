MLB: Justin Verlander finalmente puede sonreir en una Serie Mundial (+Tweet)

Justin Verlander sin lugar a dudas es uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas, pero en Serie Mundial había quedado en deuda en varias presentaciones en su carrera. El derecho de los Astros de Houston comandó a su equipo el juego para colocar 3-2 la serie ante los Phillies de Philadelphia.

Los Astros vencieron 3-2 a los Phillies el jueves por la noche y la actuación de Verlander fue clave para que su equipo regrese a Houston con ventaja y a falta de una sola victoria para lograr el campeonato de la temporada 2022.

Llegó el día de ganar

El derecho de 39 años, finalmente, en su novena apertura en Serie Mundial, pudo registrar su primera victoria en esta instancia, ya que nunca lo había podido hacer y rompe de esa manera la mala racha tras durante cinco episodios ante los Phillies, donde recibió cuatro hits, una carrera, dio cuatro boletos y propinó seis ponches.

