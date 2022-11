MLB: José Altuve va por Yadier Molina y su lugar en este importante top

José Altuve llega a los 100 imparables en play off y va por Yadier Molina - foto cortesía

Redacción Meridiano 03/11/2022 11:30 am

Redacción Meridiano

Los Astros de Houston de Houston ganaron el cuarto juego de la Serie Mundial tras completar el primer No hit No Run combinado en la historia de los play off; José Altuve conectó un imparable con el que llegó a 100 en su exitosa trayectoria en la postemporada (sexto lugar histórico), el siguiente en la lista es Yadier Molina con 102 hits.

Altuve suma ocho inatrapables en sus últimos seis compromisos, tras fallar de forma consecutiva en los primeros seis juegos, en los que no conectó ni un solo hit y se hizo dueño de récord negativo como el jugador con más turnos sin acertar en el plato (25).

¡ðŸ’¯ hits para José Altuve en la #Postseason! Y se convierte en el 1er venezolano en el listado histórico de #LasMayores. 🇻🇪 pic.twitter.com/hNGQJRgEyw — LasMayores (@LasMayores) November 3, 2022

La victoria de los Astros provoca que la Serie se vaya a un mínimo de seis juegos y el segunda base criollo tendrá la posibilidad de seguir escalando posiciones en la meritoria lista de jugadores con más hits en los play off; a parte de Yadier Molina, Altuve podría alcanzar a otro latino (Jorge Posada - 103 hits) y así terminar la temporada 2022 en el cuarto lugar de todos los tiempos.

Si la lesiones lo respetan y los Astros mantienen el nivel de superequipo que no ha fallado en su cita con la postemporada desde hace 6 años, Altuve podría escalar al top 3 de los jugadores con más aciertos en la etapa decisiva de la temporada: Manny Ramirez (117), Bernie Williams (128) y Derek Jeter ( 200) ocupan el prestigioso podio.

José Altuve continúa agrandando su leyenda y se confirma como uno de los mejores jugadores de los play off en la historia de las Grandes Ligas. Un segundo anillo de campeón solo haría justicia para un pelotero que no ha parado de brillar en las instancias decisivas para ayudar a su equipo a conseguir los objetivos trazados.