MLB: José Altuve entre los culpables por la derrota de los Astros en el juego 3 de la Serie Mundial

Frederlin Castro

Los Filis de Filadelfia utilizaron un aluvión de jonrones en el tercer partido de la Serie Mundial de 2022 para obtener una ventaja temprana sobre los Astros de Houston y lograr una victoria por 7-0.

Con la victoria en el Citizens Bank Park, los Filis de Filadelfia tomaron una ventaja de 2-1 en la Serie Mundial. Pero quienes son los responsables en la segunda derrota de Houston:

Lance McCullers Jr.

El derecho fue un desastre el martes, cedió cinco jonrones a los Filis en 4.1 entradas. En total, Filadelfia tuvo sólo seis hits contra McCullers, pero cinco de ellos salieron del parque en lo que fue una salida histórica por todas las razones equivocadas para el abridor de Houston.

McCullers realizó 78 lanzamientos el martes por la noche, y hubo muchas preguntas sobre cuántos de ellos fueron inclinados, dando a los bateadores de Filadelfia una ventaja contra el diestro. Ahora tiene un ERA de 5.87 en tres salidas de postemporada, incluyendo un par de torpezas contra los Yankees de Nueva York y los Filis en sus últimas dos salidas.

Lance McCullers Jr. is now the first pitcher in MLB history to allow 5 home runs in a single World Series game. pic.twitter.com/aICQkz0zUn