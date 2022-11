MLB: Pelotero de los Phillies da jonrón luego de consejo de Bryce Harper (+Video)

Los jonrones fueron el principal arma mostrada por los Phillies de Philadephia el martes por la noche y Bryce Harper se hizo sentir conectando uno y también dando consejos para otros. El designado del equipo de la Liga Nacional cumplió labores como líder para un batazo de su compañero Alec Bohm en la Serie Mundial.

En el segundo inning, Bohm castigó a Lance McCullers Jr. con enorme cuadrangular al jardín izquierdo, pero este batazo fue noticia ya que Harper antes del turno, le hizo un llamado a su compañero y le susurró algo en el oído, siendo una especie de consejo para encarar ese enfrentamiento en las Grandes Ligas.

El úlitmo MVP del "Viejo Circuito" cumple funciones como líder en todo sentido dentro del equipo de Philadelphia y esta acción es un vivo ejemplo, ya que suponemos que le habrá dado una algún consejo sobre el lanzador rival.

Bryce Harper called Alec Bohm back before his at-bat to tell him something.



Bohm hit the first pitch he saw out of the park. #WorldSeries pic.twitter.com/bep547w2KL