Ranger Suárez sobre su victoria en Serie Mundial: "Creo que todos los lanzamientos estuvieron buenos"

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda 02/11/2022 7:45 am

Ranger Suárez guió a los Phillies de Philadelphia a su segunda victoria en la Serie Mundial 2022 de las Grandes Ligas con una estupenda labor desde la lomita. El zurdo venezolano luego de su actuación dio sus impresiones a la prensa.

El nacido Pie de Cuesta trabajó por espacio de cinco episodios ante los Astros de Houston, donde recibió tres hits, sin carreras, un boleto y un total de cuatro ponches, consiguiendo la primera victoria de su carrera en esta instancia de la Gran Carpa, catalogando esa salida como una labor soñada.

“Contento por la actuación que tuve hoy. Primera vez que lanzo en una Serie Mundial y el equipo me ayudó a ganar el juego hoy”, dijo Suárez tras su actuación la noche del martes,.

Los jonrones y la sólidez del zurdo desde la lomita jugaron un papel fundamental para que los Phillies blanquearan 7-0 a Houston en el Citizens Bank Park.

“Houston tiene un equipo bastante complicado, pero empezamos de una vez haciendo carreras y la fanaticada, creo que nos da un plus. Creo que todos los lanzamientos estuvieron buenos. El cambio me ayudó bastante. El sinker me ayudó a llevar muchos roletazos. Creo que esa fue una de las cosas que me ayudó en el juego”, agregó el criollo en unas declaraciones en MLB.Com.

Tras esta actuación, Suárez tiene récord de 2-0 en los Playoffs 2022, con 1.23 de efectividad en cinco juegos, un juego salvado, 1.02 de WHIP y 13 ponches.