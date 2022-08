Pablo López se luce ante el club del momento: Dodgers de Los Ángeles

beisbol grandes ligas

Stefano Malavé 29/08/2022 10:57 pm

Este lunes, Marlins de Miami y Dodgers de Los Ángeles se vieron las caras en el LoanDeport Park en la ciudad de Miami. Por parte de los fishes, el lanzador derecho Pablo López se hizo cargo realizar los pitcheos contra un equipo angelino que ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos.

El juego comenzó con ventaja para la novena de Florida, que anotó una carrera en el primer inning de la mano de Joey Wendle, impulsado por Brian Anderson. Sin embargo, en la tercera entrada, los blues dieron vuelta a la pizarra con un cuadrangular de Will Smith, quien remolcó a Freddie Freeman, que estaba en primera.

Los dirigidos por Don Mattingly igualarían las acciones un turno después, cuando Lewis Diaz conectó un sencillo al jardín central para que Garrett Cooper anotara la segunda rayita para los suyos.

Pablo López salió al final del sexto inning, luego de tener una buena actuación al abanicar a seis bateadores, permitir cinco hits y solo dos carreras gracias al jonrón de Wendle. El pitcher nacido en Cabimas, además, realizó 99 pitcheos, de los cuales 62 fueron strike.

Sólida actuación de Pablo López esta noche en Miami ante #Dodgers: 6.0 IP, 5 H, 2 ER, 3 BB, 6 K. 99P - 62S.



Clave la combinación de recta/cambio. pic.twitter.com/Q0VmP1NKIm — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) August 30, 2022

No obstante, los esfuerzos de López no serían suficientes para darle la victoria a los Marlins, que cayeron en extra innings por un out forzado en segunda tras un rolling de Freddie Freeman que impulsó la tercera carrera por parte de Cody Bellinger.