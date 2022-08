George Springer jugaría contra Venezuela en el Clásico Mundial, y descarta a USA

George Springer, jardinero de los Azulejos de Toronto, ha demostrado sus ganas de participar en el Clásico Mundial de Beisbol y para ello ha estado en comunicación con el equipo de Puerto Rico según el periodista Carlos Baerga.

Per Carlos Baerga, Blue Jays CF George Springer has shown a lot of interest in playing for Team Puerto Rico in the World Baseball Classic. They are hoping his commitment will be announced soon. pic.twitter.com/1GWFVWCdt4