MLB: Willson Contreras vuelve a guiar triunfo de los Cachorros (+VIDEO)

Humberto Gutiérrez

En el último juego de la serie de tres compromisos, los Cachorros de Chicago derrotaron por segunda vez a los Cardenales de San Luis en el Bush Stadium, con pizarra de 6-5. Este compromiso significó la quinceava victoria en condición de visitante para los dirigidos por Joe Maddon.

El receptor venezolano Willson Contreras, destacó con un hit impulsor de dos carreras para lograr el empate, en la parte alta del cuarto capítulo y un sencillo para dejar en el terreno a los pájaros rojos en el décimo inning. El oriundo de Puerto Cabello, se midió contra los pitchers Johan Oviedo y Zack Thompson.

#Cubs tie the game with a five-run 4th! pic.twitter.com/Qsqf5jZlQc

El dorsal 40 de Chicago, remolcó al segunda base David Bote y al jardinero central venezolano Rafael Ortega, seguidamente, empujó al boricua, Nelson Velázquez. Estos batazos le permiten registrar 31 carreras impulsadas en lo que va de temporada.

El criollo promedia al bate de 268., con 12 cuadrangulares, 62 hits, 31 carreras impulsadas, en 231 apariciones en el plato en lo que va de campaña.

El ganador del jugador en del mes en 2015, ha sido clave desde su llegada a Chicago jugando un papel de vital importancia, por su liderazgo y capacidad en el juego.

Los Cachorros de Chicago, se ubican en la cuarta posición en la Liga Ncaional Central, con récord de 28 victorias y 45 derrotas.

Willson's 3rd RBI of the game puts us ahead in the 10th!#VoteWilly: https://t.co/iq0lKgoH7i pic.twitter.com/J9QdiNFf1k