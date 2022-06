MLB: Pete Alonso suena a los Marlins de Miami (+VIDEO)

Humberto Gutiérrez

Esta noche Los Mets de Nueva York, se verían las caras nuevamente contra Marlins de Miami, en el segundo juego de la serie en, Marlins Park, con 36.742 espectadores. El primera base, Pete Alonso, abrió al marcador con un bambinazo y cerró su empectáculo en la goma en el desempate del octavo período, para sumar el duodécimo cuadrangular de la temporada. Colocando, de esta manera, la serie 2-0 en la sucesión de tres juegos a favor de los de Queens.

Los dirigidos por, Buck Showalter, disputaban un reñido encuentro iguales a cero en el pizarrón, hasta la parte alta de la segunda. Alonso, se mediría ante el pitcher estadounidense, Trevor Rogers, tras un latigazo de 95 mph, que terminaría detrás del muro del estadio de Miami.

La fiesta no acabo para el dorsal 20, en la parte alta de la octava entrada, conectó su segundo vuelacercas del juego.

