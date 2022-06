MLB: Prospecto venezolano es llamado a las Grandes Ligas

Manuel Gil / @GilManuel29

Los Medias Blancas de Chicago han anunciado un movimiento por la lesión de Danny Mendick, que fue colocado en la lista de lesionados por 60 días.

Lea También: Miguel Cabrera buscará nueva marca histórica ante los Dbacks

El venezolano Lenyn Sosa ha sido seleccionado para jugar con los Medias Blancas. El oriundo de Puerto Ordaz, ha visto acción en Doble-A y se ha desempeñado en todas las posiciones del infield, será una gran pieza para el conjunto de Chicago.

White Sox transactions:



• seeing Lenyn Sosa is going to be so cool. Hopefully, he succeeds.

• Eloy Jimenez hits 60 Day IL but can come off whenever the White Sox want

• Gavin Sheets is back

• Danny Mendick has a torn ACL. That is sad. He was just starting to come along.