MLB: Malas noticias para Tampa Bay con una de sus figuras

Manuel Gil / @GilManuel29

El dominicano Manuel Margot, jugador de los Rays de Tampa Bay, sufrió una lesión el pasado 20 de junio que lo llevó a la lista de lesionados por 10 días.

La situación del jardinero se complica para las aspiraciones de regresar al diamante lo más pronto posible. Margot estará fuera de acción al menos dos meses por el esguince de rodilla que sufrió.

Fue transferido de la lista de lesionados por 10 días a la lista de 60 días.

Todo indica que la lesión fue más seria de lo que se esperaba y Tampa Bay tendrá que sufrir la ausencia del importante outfielder de 29 años de edad.

Margot en la temporada 2022 ha dejado 55 hits, 3 cuadrangulares y 27 carreras impulsadas con un promedio acumulado de .302 de AVG, todo en 182 turnos al bate.

Manuel Margot is being carted off the field after seemingly injuring his leg while trying to make a play at the outfield wall 🙏#RaysUp pic.twitter.com/5bCbMGPov4