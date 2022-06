MLB: William Contreras se coloca la capa de héroe una vez más en la MLB (+VIDEO)

Humberto Gutiérrez

Esta noche el receptor venezolano, William Contreras, se colocó la capa de héroe, en el juego entre los Bravos de Atlanta y los Gigantes de San Francisco en la victoria cuatro por tres, en el Truist Park con 41.149 espectadores.

Parte baja del noveno inning, Bravos iba por debajo en el marcador tres tanto por dos. El oriundo de Puerto Cabello, se mediría ante el pitcher estadounidense, Jake McGee, con la presión de tener un hombre en segunda y la oportunidad de dejar a los Gigantes en el terreno.

Contreras acostumbrado a momentos épicos, no le tembló el pulso y tras una recta al costado del cuadro de strike a una velocidad de 93.8mph, impactó un imparable por el jardín izquierdo remolcando a ,Marcell Ozuna, e igualó el marcador tres a tres en el pizarrón del equipo dirigido por Brian Snitker.

Seguidamente, el jardinero central, Adam Duvall, pegó su tercer hit de oro en la temporada con Bravos de Atlanta empujando al cátcher criollo al home y dejando en el terreno a los dirigidos por Gabe Kapler, cuatro carreras por tres.

El postulado para bateador designado del juego de las estrellas registra 9 vuelacercas, 30 hits, 19 carreras, 18 impulsadas, 2 robos de base, promediando .286 de average de bateo, en 105 oportunidades en el plato.

