MLB: Marwin González jonronea pero los Yankees se golpean con Paredes (+Videos)

Harold Capote 21/06/2022 11:04 pm

Harold Capote Fernández

La temporada de los Yankees de Nueva York es genial en cada uno de los aspectos del juego de pelota, pero este martes no puedieron conjugar lo mejor de su alto desempeño para salir por la victoria, aún así, un venezolano aprovechó para mostrar su talento todavía productivo; Marwin González despachó su segundo jonrón del 2022.

El tablazo para el bolivarense llega en la última oportunidad para los Mulos, el noveno acto con 1 en circulación, lo que dio un susto a los Rays de Tampa Bay, pues su ventaja no era muy amplia.

Segundo cuadrangular de la temporada para Marwin González👀🚀 pic.twitter.com/8qhHKNXvcS — Meridiano (@MeridianoTV) June 22, 2022

Al final vencieron 5x4, esto tras castigar de nuevo a Néstor Cortés (6-3, 2.31); en esta ocasión con 6 imparables, 3 jonrones, 4 carreras limpias en 4.1 entradas, sin boletos, 3 ponches.

Esta es una noche de poder pletórica para Isaac Paredes, quien la saca 3 veces, 2 de ellas ante el zurdo de los Mulos, en el primer y tercer episodio así como en el quinto contra el relevista Clarke Schmidt. Harold Ramírez también jonronea ante Cortés en el tercero.

Can we interest you in back-to-back jacks? pic.twitter.com/Q9I0aPHWgi — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) June 21, 2022

While we're at it, can we interest you in ANOTHER Isaac Paredes homerun? pic.twitter.com/vCch3OVxFJ — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) June 22, 2022

We are pleased to inform you that Isaac has homered yet again



His 3rd HR of the night, tying a franchise record 🔥 pic.twitter.com/5WcfKFcAFa — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) June 22, 2022

Ganó Shawn Armstrong (1-1, 5.19), en relevo de 1.1 tramos de 3 ponches; rescató Colin Poche (5, 2.01) a pesar de recibir el vuelacercas del criollo.

Para los Yankees, Gleyber Torres (.263) se fue de 3-0, anotada, boleto y ponche; Marwin González (.244) terminó de 4-2, 2 remolcadas, 2 anotaciones.