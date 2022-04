Miguel Cabrera en la élite de todos los tiempos de la MLB

Frederlin Castro | @fr3djcd

Miguel Cabrera está a un hit de los 3.000

Y cuando el venezolano batee la conexión, inmediatamente pasará a unirse al club élite de la MLB.

Miguel Cabrera on the cusp of becoming:



7th player 3,000 hits & 500 HR (Aaron, Mays, Murray, Palmeiro, Pujols, Rodriguez)



3rd player 3,000 hits, 500 HR & .300+ career average (Aaron, Mays)



2nd player 3,000 hits, multiple MVPs, multiple batting titles & World Series (Musial)