MLB: Miguel Cabrera alineado tercer bate contra Colorado

Miguel Cabrera está en la cuenta regresiva para convertirse en el primer venezolano en alcanzar la astronómica cifra de 3000 hits en la gran carpa. A falta de un solo inatajable para llegar al tan esperado récord, hoy en casa y tercero en el Lineup lo podría lograr

El oriundo del estado Aragua, estará alineado como bateador designado y tercero en la ofensiva en el primero de tres encuentros contra los Rockie de Colorado. Asimismo, estará presente el también venezolano Harold Castro en el campo corto de Detroit.

Cabrera estuvo cerca de lograrlo contra los Yankees pero en el último juego de la serie se fue de 4-0 con dos ponches y una polémica base por bola en su último turno de la noche.

