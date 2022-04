Ronald Acuña con prácticas de bateo en día libre de Triple A

Diego Rivero/ Diiegorivero

El venezolano Ronald Acuña no para de trabajar y es que aprovecho su día libre para seguir mejorando su potencia al bate.

En un video publicado en redes sociales se puede ver al criollo practicando en la jaula en Jacksonville

Ronald Acuna Jr. has the night off for @GoStripers, but still doing work in the cage today in Jacksonville. pic.twitter.com/tRzushbZ4v