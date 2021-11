¿Quién es Seiya Suzuki, el jugador por el que suspiran en la MLB?

Gonzalo Urgelles R.

@GnzaUrglls

Seiya Suzuki es un jugador japonés, que ha destacado en los últimos años en la liga de su país, siendo convocado a cuatro Juegos de Estrella. Además, tiene tres Guantes de Oro y cinco premios Best Nine, que se otorga anualmente al mejor jugador en cada posición.

A su vez, el jugador tiene un título de bateo, conseguido en la temporada 2019, cuando ligó para .335 de promedio. Ese año también lideró la liga japonesa con .453 de OBP.

Las Grandes Ligas han comunicado a las 30 organizaciones que la integran, que la súper estrella nipona estará disponible para ser contratado por cualquiera de ellas en el lapso comprendido entre este lunes 21 de noviembre y el 22 de diciembre.

MLB has notified our clubs that outfielder Seiya Suzuki will be posted as of tomorrow morning. Signing deadline is 5:00 p.m. (ET) on Monday, Dec. 22.

Suzuki viene de una temporada en la que ligó para .321, con 38 vuelacercas y 88 carreras impulsadas. El porcentaje de embasado fue de .435 en 133 compromisos.

Según el analista de MLB Network, Jon Heyman, casi todos los equipos del Oeste estarían fijando su objetivo en el estelar japonés.

La lista, aparentemente, estaría encabezada por los Marineros de Seattle, equipo que suele mover masas en el país oriental, gracias al efecto que generó en su momento el poder contar en sus filas con Ichiro Suzuki.

Gigantes y Rangers también podrían estar ojo avizor respecto a la posibilidad de que el jugador de moda en Japón pueda integrarse a sus respectivas organizaciones. Además, del otro lado del mapa, los Mets de Nueva York estarían realizando su propio trabajo de scouteo, sobre el jugador de 27 años.

27-year-old Japanese OF Seiya Suzuki will be posted today, and the Mets are reportedly one of the teams that could be in on him.



Should they make a move for the slugger? 🇯🇵 pic.twitter.com/AZEEHy7OZ5