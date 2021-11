Esto nunca había pasado en la historia de las Grandes Ligas

Gonzalo Urgelles R.

@GnzaUrglls

El premio al Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas este año tienen un sabor distinto, si previamente comentábamos que es la primera vez en la historia que ninguno de los finalistas actuó en los Playoffs, ahora mencionamos que también es la primera vez que tres de los nominados tienen menos de 23 años de edad.

Este es el caso de los tres dominicanos que estarán disputándose el premio. Vladimir Guerrero Jr. en la Liga Americana, Fernando Tatis Jr. y Juan Soto en la Nacional.

Lea también: Primera vez que en MLB ningún finalista al MVP estuvo en Postemporada

El primero nació el 16 de marzo de 1999, por lo que todavía está a unos meses de alcanzar los 23 años; acaba de disputar su tercera temporada en Grandes Ligas. Por su parte, Juan Soto nació el 25 de octubre de 1998, por lo que tiene recién cumplida esta edad; cuesta creer que Soto tenga esa juventud, con sus números y su experiencia de cuatro años.

For the first time EVER, three players who ended the season under 23 years old have finished as MVP finalists. 🙌https://t.co/gYSo7cg2SH pic.twitter.com/6wShh0DlCJ