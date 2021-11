Primera vez que en MLB ningún finalista al MVP estuvo en Postemporada

Gonzalo Urgelles R.

@GnzaUrglls

El lunes fueron anunciados los finalistas de Major League Baseball a llevarse el premio al Jugador Más Valioso. Shohei Ohtani, Vladimir Guerrero Jr. y Marcus Semien fueron seleccionados en la Liga Americana; mientras que Bryce Harper, Fernando Tatis Jr. y Juan Soto destacan en la Nacional.

Los ganadores serán anunciados el 18 de noviembre, un día después de que se revelen los nombres de los lanzadores que se llevarán el Cy Young.

Here are your 2021 AL MVP finalists. Who are you rooting for? 🤔 pic.twitter.com/cG9W8jrUBm

The best of the best.



Who will be the 2021 NL MVP? pic.twitter.com/2fnoEORGYo