Larry Walker entra en el Salón de la Fama con gracia, estilo y Bob Esponja

Larry Walker siempre jugó al béisbol con un guiño y un estilo.

Basta con evocar uno de sus lanzamientos con rayo láser desde el jardín derecho, sus 230 bases robadas o la simple alegría que mostraba jugando un juego de niños.

No es de extrañar, por tanto, que el talentoso jardinero derecho de los Rockies subiera al escenario de Cooperstown el miércoles con un pin de Bob Esponja en la solapa de su chaqueta. En enero de 2020, cuando Walker recibió la llamada telefónica en la que se le informaba de que había sido elegido para el Salón de la Fama, llevaba una llamativa camiseta amarilla de Bob Esponja. La camiseta también tenía un mensaje que decía: "No es una esponja ordinaria".

"La camiseta que hice en la llamada telefónica obviamente llamó mucho la atención y esa camiseta está colgada en el Salón de la Fama ahora mismo", dijo Walker minutos después de pronunciar su discurso de investidura. "Mucha gente me dijo que debería haber hecho algo más”.

Foto: MLB Network

"Pero creo que ahora puedo jubilar el pequeño episodio de Bob Esponja que tuve. No es que me siente a ver Bob Esponja todo el tiempo".

Momentos después de que se descubriera su placa, Walker, el primer jugador de los Rockies y el primer jugador de posición canadiense consagrado en Cooperstown, sacó su teléfono inteligente y tomó un video de la multitud.

"Si no os importa, no quiero olvidar este momento", dijo Walker a la multitud.

Se trataba de un momento muy esperado.

Él fue elegido por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América en su décimo y último año en la papeleta. Luego, debido a la pandemia, tuvo que esperar 409 días después de su elección para ser consagrado oficialmente.

En los últimos días, Walker admitió que estaba más nervioso al escribir y pronunciar su discurso que al jugar cualquiera de sus 1.988 partidos en Grandes Ligas. Pero sus palabras del miércoles fueron fuertes, sentidas y autocríticas.

"Sinceramente, me considero un tipo medio, y me parece bien que sea medio", dijo.

Walker, obviamente, era cualquier cosa menos promedio en el campo de beisbol. Fue tres veces campeón de bateo de la Liga Nacional y el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1997. Conectó 383 cuadrangulares, ganó 7 Guantes de Oro y fue a 5 Juegos de Estrellas.

Pasó 17 temporadas en las Mayores, de 1989 a 1993 con los Expos de Montreal, de 1995 a 2004 con los Rockies y de 2004 a 2005 con los Cardenales de San Luis. Durante su carrera, tuvo una tasa de .313/.400/.565. Walker y Barry Bonds son los dos únicos jugadores en la historia con al menos 300 jonrones, 200 bases robadas y un OPS de al menos .950.

Aunque la mayoría de los 20.000 asistentes al césped de Cooperstown -entre los que se encontraba la leyenda de la NBA Michael Jordan- estaban allí para ver a la superestrella de los Yanquis de Nueva York Derek Jeter, hubo muchas camisetas de los Rockies y banderas canadienses.

Los propietarios mayoritarios de los Rockies, Dick y Charlie Monfort, el veterano entrenador del equipo, Keith Dugger, el director de operaciones comunitarias, Jim Kellogg, y Cory Little, director de relaciones con los medios de comunicación, estuvieron presentes.

El actual zurdo de los Rockies, Kyle Freeland, nativo de Denver, tuiteó: "Al crecer en Denver, los Blake Street Bombers eran todo lo que cualquiera de nosotros quería ser cuando jugábamos a la pelota en el patio trasero. Felicidades a uno de mis héroes del béisbol de la infancia, Larry Walker, por su ingreso en el Salón de la Fama".

Growing up in Denver, the Blake Street Bombers were all that any of us wanted to be when we played ball in the backyard. Congrats to one of my childhood baseball heroes Larry Walker on his induction into the @baseballhall today! @cdnmooselips33 #HOF21 pic.twitter.com/cypOBGKSEL