Salvador no vacila y de nuevo castiga a los Mellizos (+VIDEOS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Salvador Pérez le tiene tomada la medida a Minnesota y de nuevo produce ante ellos.

Como parte de un maratónico primer capítulo, donde la toletería de los Reales da la vuelta, el receptor carabobeño dispara sencillo que produce par de anotaciones que forman parte de las nueve en total que su equipo fabrica en esa entrada.

En medio de su peor apertura en el máximo nivel, Matt Shoemaker (2-7, 7.28) es sonado con seis inatrapables (cuatro hits, un doble y un cuadrangular), nueve carreras, ocho de ellas limpias. Solo retira un out.

Y si esto no fue suficiente, Kansas City añade cuatro más al cierre del segundo con sencillo impulsor de dos de Michael Taylor, hit que trae una por parte de Carlos Santana y otra en jugada de selección tras rodado de Andrew Benintendi.

Con semejante colchón, casi rutinaria resulta la apertura de Brad Keller, quien en cinco tramos permite dos anotaciones, disminuye su promedio de carreras limpias a 5.50 y mejora su marca a 5-2.

En este juego, Salvy concluye de 4-1, dos empujadas, una anotada para ubicarse en .284 de promedio; mientras Willians Astudillo se va en blanco en cinco turnos, aunque lo hace mejor como lanzador al completar una entrada en blanco cediendo un boleto.

Reales es otro de los equipos calientes en estos momentos con foja de 29-26, cinco triunfos seguidos y 7 en sus recientes 10. Están a dos de Medias Blancas de Chicago en la División Central.

Facing throwing 41 MPH pitches, the Royals respectfully let Willians Astudillo pitch a scoreless ninth inning with no hits pic.twitter.com/xIyojBxVIL