VÍDEO: Pablo López ganó y Aguilar fue productivo en lauro de Marlins

PABLO ALEJANDRO RONDÓN | @PablinhoAle3110

CARACAS. En un choque que parecía irse por una sola calle y finalizó cerrado, Marlins de Miami derrotó 11-8 a Nacionales de Washington este lunes, con lo cual Pablo López se apuntó su tercer triunfo de la campaña y amparado por una ofensiva que encabezó Jesús Aguilar.

El derecho nativo de Cabimas laboró por espacio de cinco episodios, en los que permitió tres carreras, pese a que ninguna fue limpia, con seis concedidos. Ponchó a tres rivales y otorgó dos boletos, para cerrar la jornada con 1.98 de efectividad y registro de 3-1.

Pudo desarrollar su labor con cierta comodidad, aunque en el primer tercio la ventaja floridana era de 1-0, gracias a una remolcada de su coterráneo Jesús Aguilar, vía boleto en la alta de la tercera entrada.

Sin embargo, el aporte del ‘Pilar’ fue más notable en el cuarto capítulo, cuando soltó un doble con dos corredores en base, a los que empujó. Entre ellos estaba el campocorto mirandino Miguel Rojas, quien pisaría el home en otra ocasión.

