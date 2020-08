VIDEO: Willson Contreras fue expulsado en éxito de Cachorros

Kyle Hendricks resolvió seis innings con autoridad en lo que fue su primera aparición ante Cleveland desde el séptimo juego de la Serie Mundial de 2016, y Cachorros de Chicago doblegó el miércoles 7-2 a Indios.

Anthony Rizzo bateó un jonrón por Chicago, que igualó su mejor comienzo de campaña en medio siglo.

Hendricks (3-1) no tuvo muchos problemas con el bateo de Indios, quienes llegaron al compromiso con el peor promedio de las mayores, de .192. El lanzador permitió una carrera y siete hits. Controló a todos los integrantes del orden de Cleveland, salvo el dominicano Franmil Reyes, quien pegó tres imparables.

Cachorros tiene una foja de 12-3 en su primer año bajo el mando del mánager David Ross. Igualó el comienzo que tuvo el club tras 15 duelos en 1970.

Rizzo disparó un jonrón en el tercer acto ante el venezolano Carlos Carrasco. David Bote produjo un par de carreras y Kris Bryant desapareció la pelota a 430 pies del plato, para que Chicago barriera la serie de dos duelos interligas.

Por Cachorros, los puertorriqueños Javier Báez de 4-1 con una anotada, Víctor Caratini de 3-1. El venezolano Willson Contreras de 3-0 y fue expulsado por protestar un strike.

Por Indios, el venezolano César Hernández de 5-1 con una anotada. Los dominicanos José Ramírez de 2-1 con una remolcada, Carlos Santana de 4-0, Reyes de 4-3, Domingo Santana de 1-0. El puertorriqueño Francisco Lindor de 4-1 con una empujada. El venezolano Sandy León de 2-1. | MLB.COM

VEA EL VIDEO:

Willson Contreras got ejected for this... That ump must go home to a pissed off wife every night with that little man syndrome. pic.twitter.com/MJyqyIH53v