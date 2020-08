FOTO: Hace 27 años Henry Rowengartner salvó en su debut con Cubs

REDACCIÓN MERIDIANO | @meridianoonline

Cuenta el adagio que los sueños se hacen realidad. Hace 27 años, la película "El Novato" (Rookie of the year) le dio el título de la Serie Mundial (en la ficción) a Cachorros de Chicago, cuando se estrenó el 7 de julio de 1993.

El filme cuenta la historia de Henry Rowengartner (interpretado por Thomas Nicholas), un niño de 12 años de edad, que tuvo un juego salvado en su debut en MLB con Cachorros de Chicago, el 11 de agosto de 1993. Justamente, hace 27 años.

La cuenta de instagram @thewolfofwrigley recordó dicho suceso y escribió en su post "este siempre será uno de los mejores días en la historia de Cachorros ya que honramos al Cachorro favorito de todos. Cuando eres el mejor en lo que haces, quieres representar la mejor marca. ¡Gracias por traernos una Serie Mundial ficticia en 1993 antes de romper la maldición y GANAR FINALMENTE UNA SERIE MUNDIAL en 2016!".

Además, ESPN en su cuenta de twitter colgó dicha imagen.

En la cuenta instagram del actor, en su historia, puede disfrutar del primer pitcheo que hizo en el Wrigley Field en el 2019.

¿Recuerdas la película?

27 years ago today, 12-year-old Henry Rowengartner recorded a save in his MLB debut for the Chicago Cubs. pic.twitter.com/foc4dIRfYQ