VIDEO Y FOTO: Aunque Cervelli la sacó, Azulejos ganó en Buffalo

JUAN SALVADOR MUÑOZ | @juansa11baloncesto

El venezolano Francisco Cervelli sacuduió su tercer jonrón de la campaña, con Marlins de Miami, pero Travis Shaw, con las bases llenas (en el cierre del inning 10) dejó en el terreno a los peces para que Azulejos ganara 5-4, en su nuevo nido, en Buffalo.

El careta conectó en la apertura del noveno acto el tablazo de vuelta completa, con sus compañeros Jon Berti y Brian Anderson en circulación, para así empatar a cuatro carreras el encuentro -en ese momento- y forzar el extrainning. Sin embargo, en el cierre del acto 10, Joe Panik entró como corredor en segunda base y fue sustituido por Anthony Alford. Luego se sacrificó Danny Jansen y movió a la antesala a Alford.

Por estrategia, Marlins llenaron las bases al darle boletos consecutivos a Cavan Biggio y a Stephen Tarpley para buscar outs en cualquier base. Sin embargo, Travis Shaw tenía otros planes, porque conectó un hit al jardín derecho para traer al plato a Alford y doblegar a la novena de Miami.

De esta forma, Azulejos terminó obteniendo su primer triunfo en su nueva casa, en Buffalo, en el estadio Sahlen Field. El equipo que hace vida en ese escenario, (Bisontes de Buffalo) le agradeció a los canadienses por el histórico momento de que su parque albergue un juego oficial de Grandes Ligas.

Por Marlins, Cervelli de 4-1, con tres remolques (7).

Por Azulejos, Bo Bichette concluyó de 4-1, tres impulsadas (9) y disparó su tercer cuadrangular de la temporada.

VEA EL TWEET DE AGRADECIMIENTO DE BISONS:

We cannot say it enough... THANK YOU to the entire @BlueJays organization for this historic moment for our organization, the amazing City of Buffalo and all the great baseball fans of WNY!!! You are 'Simply The Best.' #WeAreBlueJays 💙 pic.twitter.com/5pVu744lB0